Kuveyt dinarından Kazakistan tengesine Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Kazakistan tengesine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Kazakistan tengesine (KZT) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - KZT için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → KZT çevrim grafiği
1 KWD = 1.615,35000 KZT
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Kuveyt dinarı → Kazakistan tengesi döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Kazakistan tengesine döviz kuru şu anda 1.615,350, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.651 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Kazakistan tengesine döviz kuru en yüksek değeri 1.615,800 (15-11-2024) ile en düşük değeri 1.599,310 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.772 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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