История обменного курса кувейтский динар–казахстанские тенге

Обменный курс кувейтских динара/казахстанские тенге сейчас составляет 1 604,900, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.691% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1 606,100, и минимумом, равным 1 593,450, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.415%.