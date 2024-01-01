Kazakistan tengesinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → JMD çevirin

1.000 kzt
348,23 jmd

1.00000 KZT = 0.34823 JMD

10:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00210.93170.7965911.642981.53953
1 CAD0.73868910.99512514.03660.6882410.5884331.213651.13723
1 SGD0.7423081.0049114.10540.6916130.5913151.21961.1428
1 ZAR0.05262580.07124210.070894810.04903170.04192120.08646310.0810188

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Kazakistan tengesinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Jamaika Doları
1 KZT0.34823 JMD
5 KZT1.74116 JMD
10 KZT3.48232 JMD
20 KZT6.96464 JMD
50 KZT17.41160 JMD
100 KZT34.82320 JMD
250 KZT87.05800 JMD
500 KZT174.11600 JMD
1000 KZT348.23200 JMD
2000 KZT696.46400 JMD
5000 KZT1741.16000 JMD
10000 KZT3482.32000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kazakistan Tengesi
1 JMD2.87165 KZT
5 JMD14.35825 KZT
10 JMD28.71650 KZT
20 JMD57.43300 KZT
50 JMD143.58250 KZT
100 JMD287.16500 KZT
250 JMD717.91250 KZT
500 JMD1435.82500 KZT
1000 JMD2871.65000 KZT
2000 JMD5743.30000 KZT
5000 JMD14358.25000 KZT
10000 JMD28716.50000 KZT