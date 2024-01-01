5.000 Kazakistan tengesinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → IDR çevirin

1,000₸ KZT = 31,92Rp IDR

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → IDR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

IDR
1 KZT → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,258132,5383
Düşük31,640331,4541
Ortalama32,045631,9977
Değişim-0.36%-1.89%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → IDR istatistikleri

KZT → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,2581, en düşük 31,6403 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,0456 oldu. KZT → IDR kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

KZT → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 32,5383, en düşük 31,4541 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,9977 oldu. KZT → IDR kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2250,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9410,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5790,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Endonezya Rupisi
1 KZT31,92200 IDR
5 KZT159,61000 IDR
10 KZT319,22000 IDR
20 KZT638,44000 IDR
50 KZT1.596,10000 IDR
100 KZT3.192,20000 IDR
250 KZT7.980,50000 IDR
500 KZT15.961,00000 IDR
1000 KZT31.922,00000 IDR
2000 KZT63.844,00000 IDR
5000 KZT159.610,00000 IDR
10000 KZT319.220,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 IDR0,03133 KZT
5 IDR0,15663 KZT
10 IDR0,31326 KZT
20 IDR0,62653 KZT
50 IDR1,56632 KZT
100 IDR3,13264 KZT
250 IDR7,83160 KZT
500 IDR15,66320 KZT
1000 IDR31,32640 KZT
2000 IDR62,65280 KZT
5000 IDR156,63200 KZT
10000 IDR313,26400 KZT