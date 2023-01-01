20 Endonezya rupisinden Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile IDR → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Endonezya Rupisi
|1 KZT
|32.33870 IDR
|5 KZT
|161.69350 IDR
|10 KZT
|323.38700 IDR
|20 KZT
|646.77400 IDR
|50 KZT
|1616.93500 IDR
|100 KZT
|3233.87000 IDR
|250 KZT
|8084.67500 IDR
|500 KZT
|16169.35000 IDR
|1000 KZT
|32338.70000 IDR
|2000 KZT
|64677.40000 IDR
|5000 KZT
|161693.50000 IDR
|10000 KZT
|323387.00000 IDR