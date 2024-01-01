10 Cayman Adaları dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KYD → TRY çevirin

1.000$ KYD = 42.00TL TRY

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 KYD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42.069342.0693
Düşük41.717441.1745
Ortalama41.855741.6769
Değişim0.58%2.00%
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1 KYD → TRY istatistikleri

KYD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42.0693, en düşük 41.7174 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41.8557 oldu. KYD → TRY kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

KYD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42.0693, en düşük 41.1745 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41.6769 oldu. KYD → TRY kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.94961.342518.18531.547271.409150.792111
1 INR0.01183710.01124020.01589120.215260.0183150.01668010.00937622
1 EUR1.053188.966711.4137919.15091.629431.483980.83452
1 SGD0.74487962.9280.70732113.54581.152531.049650.590027

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Türk Lirası
1 KYD41.99850 TRY
5 KYD209.99250 TRY
10 KYD419.98500 TRY
20 KYD839.97000 TRY
50 KYD2099.92500 TRY
100 KYD4199.85000 TRY
250 KYD10499.62500 TRY
500 KYD20999.25000 TRY
1000 KYD41998.50000 TRY
2000 KYD83997.00000 TRY
5000 KYD209992.50000 TRY
10000 KYD419985.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Cayman Adaları Doları
1 TRY0.02381 KYD
5 TRY0.11905 KYD
10 TRY0.23810 KYD
20 TRY0.47621 KYD
50 TRY1.19052 KYD
100 TRY2.38104 KYD
250 TRY5.95260 KYD
500 TRY11.90520 KYD
1000 TRY23.81040 KYD
2000 TRY47.62080 KYD
5000 TRY119.05200 KYD
10000 TRY238.10400 KYD