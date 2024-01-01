Kenya şilininden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile KES → SLL çevirin

1.000 kes
151.326 sll

1.00000 KES = 151.32600 SLL

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.91.353450.931650.7967811.5390583.0342
1 SGD0.74230811125.261.004680.691580.5914571.1424561.6369
1 NGN0.0006596750.0008886810.0008928360.0006145940.0005256160.001015270.0547755
1 CAD0.7388530.9953451120.0310.6883610.5887041.1371361.35

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sierra Leone Leonesi
1 KES151.32600 SLL
5 KES756.63000 SLL
10 KES1513.26000 SLL
20 KES3026.52000 SLL
50 KES7566.30000 SLL
100 KES15132.60000 SLL
250 KES37831.50000 SLL
500 KES75663.00000 SLL
1000 KES151326.00000 SLL
2000 KES302652.00000 SLL
5000 KES756630.00000 SLL
10000 KES1513260.00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Kenya Şilini
1 SLL0.00661 KES
5 SLL0.03304 KES
10 SLL0.06608 KES
20 SLL0.13216 KES
50 SLL0.33041 KES
100 SLL0.66082 KES
250 SLL1.65206 KES
500 SLL3.30411 KES
1000 SLL6.60823 KES
2000 SLL13.21646 KES
5000 SLL33.04115 KES
10000 SLL66.08230 KES