Jamaika dolarından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile JMD → TJS çevirin

1.000 jmd
69,96 tjs

1.00000 JMD = 0.06996 TJS

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1451.539051.347250.931319.00450.7964641.35405
1 JPY0.0066602310.01025040.008972990.00620290.1265740.005304630.00901828
1 AUD0.6497597.556710.8753760.60512212.34820.5175020.879794
1 SGD0.742253111.4461.1423710.69127114.10610.5911771.00505

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Jamaika dolarından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Tacikistan Somonu
1 JMD0.06996 TJS
5 JMD0.34979 TJS
10 JMD0.69959 TJS
20 JMD1.39918 TJS
50 JMD3.49795 TJS
100 JMD6.99590 TJS
250 JMD17.48975 TJS
500 JMD34.97950 TJS
1000 JMD69.95900 TJS
2000 JMD139.91800 TJS
5000 JMD349.79500 TJS
10000 JMD699.59000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Jamaika Doları
1 TJS14.29410 JMD
5 TJS71.47050 JMD
10 TJS142.94100 JMD
20 TJS285.88200 JMD
50 TJS714.70500 JMD
100 TJS1429.41000 JMD
250 TJS3573.52500 JMD
500 TJS7147.05000 JMD
1000 TJS14294.10000 JMD
2000 TJS28588.20000 JMD
5000 TJS71470.50000 JMD
10000 TJS142941.00000 JMD