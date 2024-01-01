Jamaika dolarından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile JMD → PAB çevirin

1.000 jmd
6,40 pab

1.00000 JMD = 0.00640 PAB

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0737589.1451.454131.653070.9493618.3302
1 GBP1.1691911.25545104.231.700191.93281.1099921.432
1 USD0.93130.796527183.02211.354251.539530.8841517.0712
1 INR0.01121770.009594160.01204510.01631190.01854360.01064960.205622

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Jamaika dolarından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Panama Balboası
1 JMD0.00640 PAB
5 JMD0.03200 PAB
10 JMD0.06400 PAB
20 JMD0.12801 PAB
50 JMD0.32001 PAB
100 JMD0.64003 PAB
250 JMD1.60007 PAB
500 JMD3.20015 PAB
1000 JMD6.40029 PAB
2000 JMD12.80058 PAB
5000 JMD32.00145 PAB
10000 JMD64.00290 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Jamaika Doları
1 PAB156.24300 JMD
5 PAB781.21500 JMD
10 PAB1562.43000 JMD
20 PAB3124.86000 JMD
50 PAB7812.15000 JMD
100 PAB15624.30000 JMD
250 PAB39060.75000 JMD
500 PAB78121.50000 JMD
1000 PAB156243.00000 JMD
2000 PAB312486.00000 JMD
5000 PAB781215.00000 JMD
10000 PAB1562430.00000 JMD