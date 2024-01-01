Jersey poundundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → DZD çevirin

1.000 jep
169.105 dzd

1.00000 JEP = 169.10500 DZD

07:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85461.0733589.10441.453581.653470.94889518.3303
1 GBP1.1701411.25595104.2631.700871.934761.1103421.4487
1 USD0.931650.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122280.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Cezayir Dinarı
1 JEP169.10500 DZD
5 JEP845.52500 DZD
10 JEP1691.05000 DZD
20 JEP3382.10000 DZD
50 JEP8455.25000 DZD
100 JEP16910.50000 DZD
250 JEP42276.25000 DZD
500 JEP84552.50000 DZD
1000 JEP169105.00000 DZD
2000 JEP338210.00000 DZD
5000 JEP845525.00000 DZD
10000 JEP1691050.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Jersey poundu
1 DZD0.00591 JEP
5 DZD0.02957 JEP
10 DZD0.05913 JEP
20 DZD0.11827 JEP
50 DZD0.29567 JEP
100 DZD0.59135 JEP
250 DZD1.47837 JEP
500 DZD2.95675 JEP
1000 DZD5.91349 JEP
2000 DZD11.82698 JEP
5000 DZD29.56745 JEP
10000 DZD59.13490 JEP