Hırvat kunasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile HRK → AWG çevirin

1.000 hrk
254,96 awg

1.00000 HRK = 0.25496 AWG

04:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93191.541190.7957031.6435219.0562
1 CAD0.73838910.9949420.6880891.1380.5875381.2135614.0709
1 SGD0.7421431.0050810.6915881.143780.5905251.2197314.1424
1 EUR1.07311.45331.4459511.653850.853841.7636620.4492

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Hırvat kunasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Aruba Florini
1 HRK0.25496 AWG
5 HRK1.27482 AWG
10 HRK2.54963 AWG
20 HRK5.09926 AWG
50 HRK12.74815 AWG
100 HRK25.49630 AWG
250 HRK63.74075 AWG
500 HRK127.48150 AWG
1000 HRK254.96300 AWG
2000 HRK509.92600 AWG
5000 HRK1274.81500 AWG
10000 HRK2549.63000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Hırvat Kunası
1 AWG3.92213 HRK
5 AWG19.61065 HRK
10 AWG39.22130 HRK
20 AWG78.44260 HRK
50 AWG196.10650 HRK
100 AWG392.21300 HRK
250 AWG980.53250 HRK
500 AWG1961.06500 HRK
1000 AWG3922.13000 HRK
2000 AWG7844.26000 HRK
5000 AWG19610.65000 HRK
10000 AWG39221.30000 HRK