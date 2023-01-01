5000 Honduras lempirasından Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile HNL → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Honduras Lempirası / Sri Lanka Rupisi
|1 HNL
|13.13760 LKR
|5 HNL
|65.68800 LKR
|10 HNL
|131.37600 LKR
|20 HNL
|262.75200 LKR
|50 HNL
|656.88000 LKR
|100 HNL
|1313.76000 LKR
|250 HNL
|3284.40000 LKR
|500 HNL
|6568.80000 LKR
|1000 HNL
|13137.60000 LKR
|2000 HNL
|26275.20000 LKR
|5000 HNL
|65688.00000 LKR
|10000 HNL
|131376.00000 LKR