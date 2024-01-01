2.000 Sri Lanka rupisinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile LKR → HNL çevirin

2.000 lkr
163,80 hnl

1,000Sr LKR = 0,08190L HNL

06:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08210,0834
Düşük0,08150,0810
Ortalama0,08170,0820
Değişim0.18%-1.64%
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1 LKR → HNL istatistikleri

LKR → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0821, en düşük 0,0815 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0817 oldu. LKR → HNL kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

LKR → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0834, en düşük 0,0810 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0820 oldu. LKR → HNL kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7281,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6171,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2841,7731107,4771,9661,1861,7154,715
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Honduras Lempirası
1 LKR0,08190 HNL
5 LKR0,40949 HNL
10 LKR0,81899 HNL
20 LKR1,63797 HNL
50 LKR4,09493 HNL
100 LKR8,18985 HNL
250 LKR20,47463 HNL
500 LKR40,94925 HNL
1000 LKR81,89850 HNL
2000 LKR163,79700 HNL
5000 LKR409,49250 HNL
10000 LKR818,98500 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Sri Lanka Rupisi
1 HNL12,21020 LKR
5 HNL61,05100 LKR
10 HNL122,10200 LKR
20 HNL244,20400 LKR
50 HNL610,51000 LKR
100 HNL1.221,02000 LKR
250 HNL3.052,55000 LKR
500 HNL6.105,10000 LKR
1000 HNL12.210,20000 LKR
2000 HNL24.420,40000 LKR
5000 HNL61.051,00000 LKR
10000 HNL122.102,00000 LKR