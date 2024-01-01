50 Gürcistan larisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile GEL → MVR çevirin

50 gel
280,27 mvr

1,000₾ GEL = 5,605MVR MVR

01:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,67855,7714
Düşük5,50385,3025
Ortalama5,59765,5412
Değişim1.69%-1.10%
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1 GEL → MVR istatistikleri

GEL → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6785, en düşük 5,5038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5976 oldu. GEL → MVR kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

GEL → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7714, en düşük 5,3025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,5412 oldu. GEL → MVR kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6321,4961,6550,94920,223
1 GBP1,18711,286107,5791,7751,9651,12724,004
1 USD0,9230,778183,671,3811,5280,87618,67
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Maldivler Rufiyaası
1 GEL5,60543 MVR
5 GEL28,02715 MVR
10 GEL56,05430 MVR
20 GEL112,10860 MVR
50 GEL280,27150 MVR
100 GEL560,54300 MVR
250 GEL1.401,35750 MVR
500 GEL2.802,71500 MVR
1000 GEL5.605,43000 MVR
2000 GEL11.210,86000 MVR
5000 GEL28.027,15000 MVR
10000 GEL56.054,30000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Gürcistan Larisi
1 MVR0,17840 GEL
5 MVR0,89200 GEL
10 MVR1,78399 GEL
20 MVR3,56798 GEL
50 MVR8,91995 GEL
100 MVR17,83990 GEL
250 MVR44,59975 GEL
500 MVR89,19950 GEL
1000 MVR178,39900 GEL
2000 MVR356,79800 GEL
5000 MVR891,99500 GEL
10000 MVR1.783,99000 GEL