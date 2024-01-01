5 Maldivler rufiyaasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MVR → GEL çevirin

5 mvr
0,86 gel

1.00000 MVR = 0.17140 GEL

05:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.076189.32781.45081.650840.94813518.3477
1 GBP1.1694511.25845104.4651.696641.930581.108821.4568
1 USD0.929250.794628183.01071.34821.53410.8810517.0502
1 INR0.01119470.00957260.012046610.01624130.01848070.01061370.205398

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Maldivler rufiyaasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Gürcistan Larisi
1 MVR0.17140 GEL
5 MVR0.85701 GEL
10 MVR1.71403 GEL
20 MVR3.42806 GEL
50 MVR8.57015 GEL
100 MVR17.14030 GEL
250 MVR42.85075 GEL
500 MVR85.70150 GEL
1000 MVR171.40300 GEL
2000 MVR342.80600 GEL
5000 MVR857.01500 GEL
10000 MVR1714.03000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Maldivler Rufiyaası
1 GEL5.83419 MVR
5 GEL29.17095 MVR
10 GEL58.34190 MVR
20 GEL116.68380 MVR
50 GEL291.70950 MVR
100 GEL583.41900 MVR
250 GEL1458.54750 MVR
500 GEL2917.09500 MVR
1000 GEL5834.19000 MVR
2000 GEL11668.38000 MVR
5000 GEL29170.95000 MVR
10000 GEL58341.90000 MVR