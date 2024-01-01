10 İsviçre frangından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile CHF → OMR çevirin

10 chf
4,211 omr

1,000 CHF = 0,4211 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Umman Riyali
1 CHF0,42106 OMR
5 CHF2,10532 OMR
10 CHF4,21064 OMR
20 CHF8,42128 OMR
50 CHF21,05320 OMR
100 CHF42,10640 OMR
250 CHF105,26600 OMR
500 CHF210,53200 OMR
1000 CHF421,06400 OMR
2000 CHF842,12800 OMR
5000 CHF2.105,32000 OMR
10000 CHF4.210,64000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / İsviçre Frangı
1 OMR2,37494 CHF
5 OMR11,87470 CHF
10 OMR23,74940 CHF
20 OMR47,49880 CHF
50 OMR118,74700 CHF
100 OMR237,49400 CHF
250 OMR593,73500 CHF
500 OMR1.187,47000 CHF
1000 OMR2.374,94000 CHF
2000 OMR4.749,88000 CHF
5000 OMR11.874,70000 CHF
10000 OMR23.749,40000 CHF