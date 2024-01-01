5.000 Bahreyn dinarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile BHD → BAM çevirin

5.000 bhd
23.952,90 bam

1,000.د.ب BHD = 4,791KM BAM

01:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,82674,8577
Düşük4,74194,7419
Ortalama4,77904,7993
Değişim-0.75%-0.59%
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1 BHD → BAM istatistikleri

BHD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8267, en düşük 4,7419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7790 oldu. BHD → BAM kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

BHD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8577, en düşük 4,7419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7993 oldu. BHD → BAM kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6920,9231,67918,2191.656,581,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,7940,0170,016
1 EUR1,08390,6311,81819,731.793,911,4951,446
1 NZD0,59649,8430,55110,85986,5760,8220,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BHD4,79058 BAM
5 BHD23,95290 BAM
10 BHD47,90580 BAM
20 BHD95,81160 BAM
50 BHD239,52900 BAM
100 BHD479,05800 BAM
250 BHD1.197,64500 BAM
500 BHD2.395,29000 BAM
1000 BHD4.790,58000 BAM
2000 BHD9.581,16000 BAM
5000 BHD23.952,90000 BAM
10000 BHD47.905,80000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bahreyn Dinarı
1 BAM0,20874 BHD
5 BAM1,04372 BHD
10 BAM2,08743 BHD
20 BAM4,17486 BHD
50 BAM10,43715 BHD
100 BAM20,87430 BHD
250 BAM52,18575 BHD
500 BAM104,37150 BHD
1000 BAM208,74300 BHD
2000 BAM417,48600 BHD
5000 BAM1.043,71500 BHD
10000 BAM2.087,43000 BHD