2000 Bosna Hersek konvertibl markından Bahreyn dinarına
Reel döviz kuru ile BAM → BHD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 BHD
|4.92897 BAM
|5 BHD
|24.64485 BAM
|10 BHD
|49.28970 BAM
|20 BHD
|98.57940 BAM
|50 BHD
|246.44850 BAM
|100 BHD
|492.89700 BAM
|250 BHD
|1232.24250 BAM
|500 BHD
|2464.48500 BAM
|1000 BHD
|4928.97000 BAM
|2000 BHD
|9857.94000 BAM
|5000 BHD
|24644.85000 BAM
|10000 BHD
|49289.70000 BAM