10 bin Bahreyn dinarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile BHD → BAM çevirin

10.000 bhd
47.908,50 bam

1,000.د.ب BHD = 4,791KM BAM

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,82674,8577
Düşük4,74194,7419
Ortalama4,77904,7993
Değişim-0.74%-0.58%
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1 BHD → BAM istatistikleri

BHD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8267, en düşük 4,7419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7790 oldu. BHD → BAM kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

BHD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8577, en düşük 4,7419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7993 oldu. BHD → BAM kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6840,9231,67918,2191.645,891,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,6680,0170,016
1 EUR1,08390,62211,81819,731.782,331,4961,446
1 NZD0,59649,8470,55110,852980,3740,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 BHD4,79085 BAM
5 BHD23,95425 BAM
10 BHD47,90850 BAM
20 BHD95,81700 BAM
50 BHD239,54250 BAM
100 BHD479,08500 BAM
250 BHD1.197,71250 BAM
500 BHD2.395,42500 BAM
1000 BHD4.790,85000 BAM
2000 BHD9.581,70000 BAM
5000 BHD23.954,25000 BAM
10000 BHD47.908,50000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Bahreyn Dinarı
1 BAM0,20873 BHD
5 BAM1,04366 BHD
10 BAM2,08731 BHD
20 BAM4,17462 BHD
50 BAM10,43655 BHD
100 BAM20,87310 BHD
250 BAM52,18275 BHD
500 BAM104,36550 BHD
1000 BAM208,73100 BHD
2000 BAM417,46200 BHD
5000 BAM1.043,65500 BHD
10000 BAM2.087,31000 BHD