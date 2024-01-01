bin Bulgar levasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BGN → XPF çevirin

1.000 bgn
61.045 xpf

1,000лв BGN = 61,04₣ XPF

00:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek61,424661,4246
Düşük60,813160,5980
Ortalama61,088461,0437
Değişim-0.09%-0.25%
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1 BGN → XPF istatistikleri

BGN → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 61,4246, en düşük 60,8131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 61,0884 oldu. BGN → XPF kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

BGN → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 61,4246, en düşük 60,5980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,0437 oldu. BGN → XPF kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84219,723
1 NZD0,5960,5510,8230,9110,7960,46410,852
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

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BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / CFP Frangı
1 BGN61,04490 XPF
5 BGN305,22450 XPF
10 BGN610,44900 XPF
20 BGN1.220,89800 XPF
50 BGN3.052,24500 XPF
100 BGN6.104,49000 XPF
250 BGN15.261,22500 XPF
500 BGN30.522,45000 XPF
1000 BGN61.044,90000 XPF
2000 BGN122.089,80000 XPF
5000 BGN305.224,50000 XPF
10000 BGN610.449,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bulgar Levası
1 XPF0,01638 BGN
5 XPF0,08191 BGN
10 XPF0,16381 BGN
20 XPF0,32763 BGN
50 XPF0,81907 BGN
100 XPF1,63814 BGN
250 XPF4,09535 BGN
500 XPF8,19070 BGN
1000 XPF16,38140 BGN
2000 XPF32,76280 BGN
5000 XPF81,90700 BGN
10000 XPF163,81400 BGN