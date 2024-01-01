5 İsviçre frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile XPF → BGN çevirin

5 xpf
0,08 bgn

1,000₣ XPF = 0,01631лв BGN

20:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01640,0165
Düşük0,01630,0163
Ortalama0,01640,0164
Değişim-0.02%-0.17%
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1 XPF → BGN istatistikleri

XPF → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0164 oldu. XPF → BGN kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

XPF → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0165, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0164 oldu. XPF → BGN kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2770,91783,7910,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7760,69163,1580,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,942191,4250,8521,6761,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bulgar Levası
1 XPF0,01631 BGN
5 XPF0,08157 BGN
10 XPF0,16314 BGN
20 XPF0,32627 BGN
50 XPF0,81569 BGN
100 XPF1,63137 BGN
250 XPF4,07843 BGN
500 XPF8,15685 BGN
1000 XPF16,31370 BGN
2000 XPF32,62740 BGN
5000 XPF81,56850 BGN
10000 XPF163,13700 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / CFP Frangı
1 BGN61,29830 XPF
5 BGN306,49150 XPF
10 BGN612,98300 XPF
20 BGN1.225,96600 XPF
50 BGN3.064,91500 XPF
100 BGN6.129,83000 XPF
250 BGN15.324,57500 XPF
500 BGN30.649,15000 XPF
1000 BGN61.298,30000 XPF
2000 BGN122.596,60000 XPF
5000 BGN306.491,50000 XPF
10000 BGN612.983,00000 XPF