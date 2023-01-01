5000 Azerbaycan manatından Japon yenine
Reel döviz kuru ile AZN → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Japon Yeni
|1 AZN
|87.23510 JPY
|5 AZN
|436.17550 JPY
|10 AZN
|872.35100 JPY
|20 AZN
|1744.70200 JPY
|50 AZN
|4361.75500 JPY
|100 AZN
|8723.51000 JPY
|250 AZN
|21808.77500 JPY
|500 AZN
|43617.55000 JPY
|1000 AZN
|87235.10000 JPY
|2000 AZN
|174470.20000 JPY
|5000 AZN
|436175.50000 JPY
|10000 AZN
|872351.00000 JPY