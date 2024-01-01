Aruba florininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AWG → ILS çevirin

1.000 awg
2.094,83 ils

1,000 AWG = 2,095 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Çevrim kurları Aruba Florini / Yeni İsrail Şekeli
1 AWG2,09483 ILS
5 AWG10,47415 ILS
10 AWG20,94830 ILS
20 AWG41,89660 ILS
50 AWG104,74150 ILS
100 AWG209,48300 ILS
250 AWG523,70750 ILS
500 AWG1.047,41500 ILS
1000 AWG2.094,83000 ILS
2000 AWG4.189,66000 ILS
5000 AWG10.474,15000 ILS
10000 AWG20.948,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Aruba Florini
1 ILS0,47737 AWG
5 ILS2,38683 AWG
10 ILS4,77365 AWG
20 ILS9,54730 AWG
50 ILS23,86825 AWG
100 ILS47,73650 AWG
250 ILS119,34125 AWG
500 ILS238,68250 AWG
1000 ILS477,36500 AWG
2000 ILS954,73000 AWG
5000 ILS2.386,82500 AWG
10000 ILS4.773,65000 AWG