10 уругвайских песо в грузинские лари

Сконвертируйте UYU в GEL по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₾0,06462 GEL

Среднерыночный курс в 08:38
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График изменения обменного курса UYU к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 UYU в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06670,0672
Низкий0,06460,0644
В среднем0,06560,0660
Изменение-1.52%-3.20%
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Соотношение 1 UYU к GEL

За последние 30 дней максимальный курс UYU к GEL составил 0,0667, а минимальный — 0,0646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0656. Изменение курса UYU к GEL в процентном соотношении составило -1.52.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к GEL составил 0,0672, а минимальный — 0,0644. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0660. Изменение курса UYU к GEL в процентном соотношении составило -3.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1581,4881,6240,93921,635
1 GBP1,20711,29108,8381,7961,961,13326,117
1 USD0,9360,775184,391,3931,520,87920,251
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Грузинский лари
1 UYU0,06462 GEL
5 UYU0,32309 GEL
10 UYU0,64618 GEL
20 UYU1,29235 GEL
50 UYU3,23089 GEL
100 UYU6,46177 GEL
250 UYU16,15443 GEL
500 UYU32,30885 GEL
1000 UYU64,61770 GEL
2000 UYU129,23540 GEL
5000 UYU323,08850 GEL
10000 UYU646,17700 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Уругвайское песо
1 GEL15,47560 UYU
5 GEL77,37800 UYU
10 GEL154,75600 UYU
20 GEL309,51200 UYU
50 GEL773,78000 UYU
100 GEL1 547,56000 UYU
250 GEL3 868,90000 UYU
500 GEL7 737,80000 UYU
1000 GEL15 475,60000 UYU
2000 GEL30 951,20000 UYU
5000 GEL77 378,00000 UYU
10000 GEL154 756,00000 UYU