1 уругвайское песо в евро

Сконвертируйте UYU в EUR по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = €0,02220 EUR

Среднерыночный курс в 08:34
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График изменения обменного курса UYU к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 UYU в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02250,0226
Низкий0,02200,0212
В среднем0,02220,0221
Изменение0.77%-1.36%
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Соотношение 1 UYU к EUR

За последние 30 дней максимальный курс UYU к EUR составил 0,0225, а минимальный — 0,0220. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0222. Изменение курса UYU к EUR в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к EUR составил 0,0226, а минимальный — 0,0212. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0221. Изменение курса UYU к EUR в процентном соотношении составило -1.36.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1321,4881,6240,93921,65
1 GBP1,20711,289108,7821,7961,9611,13326,129
1 USD0,9360,776184,3891,3931,5210,87920,27
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Евро
1 UYU0,02220 EUR
5 UYU0,11100 EUR
10 UYU0,22200 EUR
20 UYU0,44400 EUR
50 UYU1,11000 EUR
100 UYU2,22000 EUR
250 UYU5,55000 EUR
500 UYU11,10000 EUR
1000 UYU22,20000 EUR
2000 UYU44,40000 EUR
5000 UYU111,00000 EUR
10000 UYU222,00000 EUR
Обменные курсы Евро / Уругвайское песо
1 EUR45,04500 UYU
5 EUR225,22500 UYU
10 EUR450,45000 UYU
20 EUR900,90000 UYU
50 EUR2 252,25000 UYU
100 EUR4 504,50000 UYU
250 EUR11 261,25000 UYU
500 EUR22 522,50000 UYU
1000 EUR45 045,00000 UYU
2000 EUR90 090,00000 UYU
5000 EUR225 225,00000 UYU
10000 EUR450 450,00000 UYU