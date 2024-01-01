5 000 украинских гривен в доллары США

Сконвертируйте UAH в USD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = $0,02436 USD

Среднерыночный курс в 02:36
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График изменения обменного курса UAH к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 UAH в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02440,0245
Низкий0,02430,0243
В среднем0,02440,0244
Изменение-0.12%-0.24%
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Соотношение 1 UAH к USD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к USD составил 0,0244, а минимальный — 0,0243. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0244. Изменение курса UAH к USD в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к USD составил 0,0245, а минимальный — 0,0243. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0244. Изменение курса UAH к USD в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4070,7741,3281,39217,631,518
1 EUR1,072190,5010,831,4241,49218,9021,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,03311,7161,79822,7731,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Доллар США
1 UAH0,02436 USD
5 UAH0,12180 USD
10 UAH0,24361 USD
20 UAH0,48721 USD
50 UAH1,21803 USD
100 UAH2,43605 USD
250 UAH6,09013 USD
500 UAH12,18025 USD
1000 UAH24,36050 USD
2000 UAH48,72100 USD
5000 UAH121,80250 USD
10000 UAH243,60500 USD
Обменные курсы Доллар США / Украинская гривна
1 USD41,05000 UAH
5 USD205,25000 UAH
10 USD410,50000 UAH
20 USD821,00000 UAH
50 USD2 052,50000 UAH
100 USD4 105,00000 UAH
250 USD10 262,50000 UAH
500 USD20 525,00000 UAH
1000 USD41 050,00000 UAH
2000 USD82 100,00000 UAH
5000 USD205 250,00000 UAH
10000 USD410 500,00000 UAH