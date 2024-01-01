5 украинских гривен в грузинские лари
Сконвертируйте UAH в GEL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к GEL
1 UAH = 0,06633 GEL
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|1 UAH в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0671
|0,0671
|Низкий
|0,0661
|0,0656
|В среднем
|0,0665
|0,0662
|Изменение
|-0.13%
|0.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к GEL
За последние 30 дней максимальный курс UAH к GEL составил 0,0671, а минимальный — 0,0661. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0665. Изменение курса UAH к GEL в процентном соотношении составило -0.13.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к GEL составил 0,0671, а минимальный — 0,0656. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0662. Изменение курса UAH к GEL в процентном соотношении составило 0.71.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Украинская гривна
|1 GEL
|15,07690 UAH
|5 GEL
|75,38450 UAH
|10 GEL
|150,76900 UAH
|20 GEL
|301,53800 UAH
|50 GEL
|753,84500 UAH
|100 GEL
|1 507,69000 UAH
|250 GEL
|3 769,22500 UAH
|500 GEL
|7 538,45000 UAH
|1000 GEL
|15 076,90000 UAH
|2000 GEL
|30 153,80000 UAH
|5000 GEL
|75 384,50000 UAH
|10000 GEL
|150 769,00000 UAH