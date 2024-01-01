5 000 танзанийских шиллингов в фиджийские доллары

Сконвертируйте TZS в FJD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = FJ$0,0008552 FJD

Среднерыночный курс в 23:29
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к FJD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

FJD
1 TZS в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0008
Изменение4.25%2.44%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к FJD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к FJD составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса TZS к FJD в процентном соотношении составило 4.25.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к FJD составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса TZS к FJD в процентном соотношении составило 2.44.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к FJD

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3281,3911,5190,77417,62984,3870,933
1 SGD0,75311,0481,1440,58313,27763,5540,703
1 CAD0,7190,95511,0920,55712,67560,6710,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60555,5520,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Фиджийский доллар
1 TZS0,00086 FJD
5 TZS0,00428 FJD
10 TZS0,00855 FJD
20 TZS0,01710 FJD
50 TZS0,04276 FJD
100 TZS0,08552 FJD
250 TZS0,21379 FJD
500 TZS0,42758 FJD
1000 TZS0,85517 FJD
2000 TZS1,71033 FJD
5000 TZS4,27583 FJD
10000 TZS8,55165 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Танзанийский шиллинг
1 FJD1 169,37000 TZS
5 FJD5 846,85000 TZS
10 FJD11 693,70000 TZS
20 FJD23 387,40000 TZS
50 FJD58 468,50000 TZS
100 FJD116 937,00000 TZS
250 FJD292 342,50000 TZS
500 FJD584 685,00000 TZS
1000 FJD1 169 370,00000 TZS
2000 FJD2 338 740,00000 TZS
5000 FJD5 846 850,00000 TZS
10000 FJD11 693 700,00000 TZS