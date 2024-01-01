20 турецких лир в малавийские квачи

Сконвертируйте TRY в MWK по реальному обменному курсу

20 try
1 045,41 mwk

TL1,000 TRY = MK52,27 MWK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TRY в MWKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий53,136853,8272
Низкий52,270652,2706
В среднем52,641253,1752
Изменить-0.95%-1.55%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к MWK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MWK составил 53,1368, а минимальный — 52,2706. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 52,6412. Изменение курса TRY к MWK в процентном соотношении составило -0.95.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MWK составил 53,8272, а минимальный — 52,2706. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 53,1752. Изменение курса TRY к MWK в процентном соотношении составило -1.55.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в малавийские квачи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MWK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MWK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Малавийская квача
1 TRY52,27060 MWK
5 TRY261,35300 MWK
10 TRY522,70600 MWK
20 TRY1 045,41200 MWK
50 TRY2 613,53000 MWK
100 TRY5 227,06000 MWK
250 TRY13 067,65000 MWK
500 TRY26 135,30000 MWK
1000 TRY52 270,60000 MWK
2000 TRY104 541,20000 MWK
5000 TRY261 353,00000 MWK
10000 TRY522 706,00000 MWK
Обменные курсы Малавийская квача / Турецкая лира
1 MWK0,01913 TRY
5 MWK0,09566 TRY
10 MWK0,19131 TRY
20 MWK0,38262 TRY
50 MWK0,95656 TRY
100 MWK1,91312 TRY
250 MWK4,78280 TRY
500 MWK9,56560 TRY
1000 MWK19,13120 TRY
2000 MWK38,26240 TRY
5000 MWK95,65600 TRY
10000 MWK191,31200 TRY