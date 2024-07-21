10 тысяч турецких лир в японские иены
Сконвертируйте TRY в JPY по реальному обменному курсу
Loading
|1 TRY в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,9629
|4,9629
|Низкий
|4,7036
|4,7036
|В среднем
|4,8608
|4,8386
|Изменить
|-2.04%
|0.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к JPY
За последние 30 дней максимальный курс TRY к JPY составил 4,9629, а минимальный — 4,7036. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8608. Изменение курса TRY к JPY в процентном соотношении составило -2.04.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к JPY составил 4,9629, а минимальный — 4,7036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8386. Изменение курса TRY к JPY в процентном соотношении составило 0.36.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Японская иена / Турецкая лира
|100 JPY
|20,98230 TRY
|1000 JPY
|209,82300 TRY
|1500 JPY
|314,73450 TRY
|2000 JPY
|419,64600 TRY
|3000 JPY
|629,46900 TRY
|5000 JPY
|1 049,11500 TRY
|5400 JPY
|1 133,04420 TRY
|10000 JPY
|2 098,23000 TRY
|15000 JPY
|3 147,34500 TRY
|20000 JPY
|4 196,46000 TRY
|25000 JPY
|5 245,57500 TRY
|30000 JPY
|6 294,69000 TRY