5 турецких лир в фунты острова Мэн

Сконвертируйте TRY в IMP по реальному обменному курсу

5 try
0,12 imp

TL1,000 TRY = £0,02344 IMP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02420,0248
Низкий0,02320,0232
В среднем0,02380,0242
Изменить-2.66%-5.64%
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Соотношение 1 TRY к IMP

За последние 30 дней максимальный курс TRY к IMP составил 0,0242, а минимальный — 0,0232. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0238. Изменение курса TRY к IMP в процентном соотношении составило -2.66.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к IMP составил 0,0248, а минимальный — 0,0232. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0242. Изменение курса TRY к IMP в процентном соотношении составило -5.64.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Фунт (о. Мэн)
1 TRY0,02344 IMP
5 TRY0,11719 IMP
10 TRY0,23438 IMP
20 TRY0,46876 IMP
50 TRY1,17190 IMP
100 TRY2,34379 IMP
250 TRY5,85948 IMP
500 TRY11,71895 IMP
1000 TRY23,43790 IMP
2000 TRY46,87580 IMP
5000 TRY117,18950 IMP
10000 TRY234,37900 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Турецкая лира
1 IMP42,66590 TRY
5 IMP213,32950 TRY
10 IMP426,65900 TRY
20 IMP853,31800 TRY
50 IMP2 133,29500 TRY
100 IMP4 266,59000 TRY
250 IMP10 666,47500 TRY
500 IMP21 332,95000 TRY
1000 IMP42 665,90000 TRY
2000 IMP85 331,80000 TRY
5000 IMP213 329,50000 TRY
10000 IMP426 659,00000 TRY