5 турецких лир в гватемальские кетсали

Сконвертируйте TRY в GTQ по реальному обменному курсу

5 try
1,17 gtq

TL1,000 TRY = Q0,2348 GTQ

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23850,2415
Низкий0,23440,2344
В среднем0,23630,2387
Изменить-0.70%-1.55%
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Соотношение 1 TRY к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс TRY к GTQ составил 0,2385, а минимальный — 0,2344. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2363. Изменение курса TRY к GTQ в процентном соотношении составило -0.70.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к GTQ составил 0,2415, а минимальный — 0,2344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2387. Изменение курса TRY к GTQ в процентном соотношении составило -1.55.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Гватемальский кетсаль
1 TRY0,23484 GTQ
5 TRY1,17418 GTQ
10 TRY2,34835 GTQ
20 TRY4,69670 GTQ
50 TRY11,74175 GTQ
100 TRY23,48350 GTQ
250 TRY58,70875 GTQ
500 TRY117,41750 GTQ
1000 TRY234,83500 GTQ
2000 TRY469,67000 GTQ
5000 TRY1 174,17500 GTQ
10000 TRY2 348,35000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Турецкая лира
1 GTQ4,25832 TRY
5 GTQ21,29160 TRY
10 GTQ42,58320 TRY
20 GTQ85,16640 TRY
50 GTQ212,91600 TRY
100 GTQ425,83200 TRY
250 GTQ1 064,58000 TRY
500 GTQ2 129,16000 TRY
1000 GTQ4 258,32000 TRY
2000 GTQ8 516,64000 TRY
5000 GTQ21 291,60000 TRY
10000 GTQ42 583,20000 TRY