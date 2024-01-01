5 турецких лир в гвинейские франки

Сконвертируйте TRY в GNF по реальному обменному курсу

5 try
1 303 gnf

TL1,000 TRY = GFr260,5 GNF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий264,3690267,2640
Низкий260,1410260,1410
В среднем261,8549264,2598
Изменить-0.51%-1.05%
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Соотношение 1 TRY к GNF

За последние 30 дней максимальный курс TRY к GNF составил 264,3690, а минимальный — 260,1410. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 261,8549. Изменение курса TRY к GNF в процентном соотношении составило -0.51.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к GNF составил 267,2640, а минимальный — 260,1410. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 264,2598. Изменение курса TRY к GNF в процентном соотношении составило -1.05.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Гвинейский франк
1 TRY260,54700 GNF
5 TRY1 302,73500 GNF
10 TRY2 605,47000 GNF
20 TRY5 210,94000 GNF
50 TRY13 027,35000 GNF
100 TRY26 054,70000 GNF
250 TRY65 136,75000 GNF
500 TRY130 273,50000 GNF
1000 TRY260 547,00000 GNF
2000 TRY521 094,00000 GNF
5000 TRY1 302 735,00000 GNF
10000 TRY2 605 470,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Турецкая лира
1 GNF0,00384 TRY
5 GNF0,01919 TRY
10 GNF0,03838 TRY
20 GNF0,07676 TRY
50 GNF0,19190 TRY
100 GNF0,38381 TRY
250 GNF0,95952 TRY
500 GNF1,91904 TRY
1000 GNF3,83808 TRY
2000 GNF7,67616 TRY
5000 GNF19,19040 TRY
10000 GNF38,38080 TRY