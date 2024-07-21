1 тысяча турецких лир в чешские кроны

Сконвертируйте TRY в CZK по реальному обменному курсу

1 000 try
701,44 czk

TL1,000 TRY = Kč0,7014 CZK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,71890,7278
Низкий0,69790,6960
В среднем0,70850,7102
Изменить-1.15%-3.62%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к CZK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к CZK составил 0,7189, а минимальный — 0,6979. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7085. Изменение курса TRY к CZK в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к CZK составил 0,7278, а минимальный — 0,6960. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7102. Изменение курса TRY к CZK в процентном соотношении составило -3.62.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Чешская крона
1 TRY0,70145 CZK
5 TRY3,50723 CZK
10 TRY7,01445 CZK
20 TRY14,02890 CZK
50 TRY35,07225 CZK
100 TRY70,14450 CZK
250 TRY175,36125 CZK
500 TRY350,72250 CZK
1000 TRY701,44500 CZK
2000 TRY1 402,89000 CZK
5000 TRY3 507,22500 CZK
10000 TRY7 014,45000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Турецкая лира
1 CZK1,42563 TRY
5 CZK7,12815 TRY
10 CZK14,25630 TRY
20 CZK28,51260 TRY
50 CZK71,28150 TRY
100 CZK142,56300 TRY
250 CZK356,40750 TRY
500 CZK712,81500 TRY
1000 CZK1 425,63000 TRY
2000 CZK2 851,26000 TRY
5000 CZK7 128,15000 TRY
10000 CZK14 256,30000 TRY