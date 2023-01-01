Тунисские динары в ливанские фунты
Сконвертируйте TND в LBP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса TND к LBP
1 TND = 4802.22000 LBP
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в ливанские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Тунисский динар / Ливанский фунт
|1 TND
|4802.22000 LBP
|5 TND
|24011.10000 LBP
|10 TND
|48022.20000 LBP
|20 TND
|96044.40000 LBP
|50 TND
|240111.00000 LBP
|100 TND
|480222.00000 LBP
|250 TND
|1200555.00000 LBP
|500 TND
|2401110.00000 LBP
|1000 TND
|4802220.00000 LBP
|2000 TND
|9604440.00000 LBP
|5000 TND
|24011100.00000 LBP
|10000 TND
|48022200.00000 LBP