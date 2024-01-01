1 туркменистанский манат в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте TMT в SHP по реальному обменному курсу

1 tmt
0,22 shp

T1,000 TMT = £0,2213 SHP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22640,2313
Низкий0,21960,2196
В среднем0,22330,2251
Изменить-2.09%-4.36%
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Соотношение 1 TMT к SHP

За последние 30 дней максимальный курс TMT к SHP составил 0,2264, а минимальный — 0,2196. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2233. Изменение курса TMT к SHP в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к SHP составил 0,2313, а минимальный — 0,2196. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2251. Изменение курса TMT к SHP в процентном соотношении составило -4.36.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Фунт Святой Елены
1 TMT0,22125 SHP
5 TMT1,10626 SHP
10 TMT2,21252 SHP
20 TMT4,42504 SHP
50 TMT11,06260 SHP
100 TMT22,12520 SHP
250 TMT55,31300 SHP
500 TMT110,62600 SHP
1000 TMT221,25200 SHP
2000 TMT442,50400 SHP
5000 TMT1 106,26000 SHP
10000 TMT2 212,52000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Туркменский манат
1 SHP4,51973 TMT
5 SHP22,59865 TMT
10 SHP45,19730 TMT
20 SHP90,39460 TMT
50 SHP225,98650 TMT
100 SHP451,97300 TMT
250 SHP1 129,93250 TMT
500 SHP2 259,86500 TMT
1000 SHP4 519,73000 TMT
2000 SHP9 039,46000 TMT
5000 SHP22 598,65000 TMT
10000 SHP45 197,30000 TMT