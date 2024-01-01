5 туркменистанских манатов в саудовские риялы

Сконвертируйте TMT в SAR по реальному обменному курсу

5 tmt
5,36 sar

T1,000 TMT = SR1,072 SAR

Среднерыночный курс в 20:57
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1 TMT в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,07201,0720
Низкий1,07161,0714
В среднем1,07181,0717
Изменить-0.01%-0.00%
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Соотношение 1 TMT к SAR

За последние 30 дней максимальный курс TMT к SAR составил 1,0720, а минимальный — 1,0716. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0718. Изменение курса TMT к SAR в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к SAR составил 1,0720, а минимальный — 1,0714. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0717. Изменение курса TMT к SAR в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Саудовский риял
1 TMT1,07173 SAR
5 TMT5,35865 SAR
10 TMT10,71730 SAR
20 TMT21,43460 SAR
50 TMT53,58650 SAR
100 TMT107,17300 SAR
250 TMT267,93250 SAR
500 TMT535,86500 SAR
1000 TMT1 071,73000 SAR
2000 TMT2 143,46000 SAR
5000 TMT5 358,65000 SAR
10000 TMT10 717,30000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Туркменский манат
1 SAR0,93307 TMT
5 SAR4,66536 TMT
10 SAR9,33072 TMT
20 SAR18,66144 TMT
50 SAR46,65360 TMT
100 SAR93,30720 TMT
250 SAR233,26800 TMT
500 SAR466,53600 TMT
1000 SAR933,07200 TMT
2000 SAR1 866,14400 TMT
5000 SAR4 665,36000 TMT
10000 SAR9 330,72000 TMT