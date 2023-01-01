5000 саудовских риялов в туркменские манаты

Сконвертируйте SAR в TMT по реальному обменному курсу

5000 sar
4659.26 tmt

1.00000 SAR = 0.93185 TMT

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к TMT

1 мин. назад 1 SAR → 0 TMT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Туркменский манат
1 SAR0.93185 TMT
5 SAR4.65925 TMT
10 SAR9.31851 TMT
20 SAR18.63702 TMT
50 SAR46.59255 TMT
100 SAR93.18510 TMT
250 SAR232.96275 TMT
500 SAR465.92550 TMT
1000 SAR931.85100 TMT
2000 SAR1863.70200 TMT
5000 SAR4659.25500 TMT
10000 SAR9318.51000 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Саудовский риял
1 TMT1.07313 SAR
5 TMT5.36565 SAR
10 TMT10.73130 SAR
20 TMT21.46260 SAR
50 TMT53.65650 SAR
100 TMT107.31300 SAR
250 TMT268.28250 SAR
500 TMT536.56500 SAR
1000 TMT1073.13000 SAR
2000 TMT2146.26000 SAR
5000 TMT5365.65000 SAR
10000 TMT10731.30000 SAR