2 000 туркменистанских манатов в иорданские динары

Сконвертируйте TMT в JOD по реальному обменному курсу

2 000 tmt
404,914 jod

T1,000 TMT = JD0,2025 JOD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20260,2026
Низкий0,20250,2024
В среднем0,20250,2025
Изменить-0.03%0.02%
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Соотношение 1 TMT к JOD

За последние 30 дней максимальный курс TMT к JOD составил 0,2026, а минимальный — 0,2025. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2025. Изменение курса TMT к JOD в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к JOD составил 0,2026, а минимальный — 0,2024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2025. Изменение курса TMT к JOD в процентном соотношении составило 0.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

TMT в USD

TMT в EUR

TMT в GBP

TMT в INR

TMT в JPY

TMT в RUB

TMT в AUD

TMT в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Иорданский динар
1 TMT0,20246 JOD
5 TMT1,01228 JOD
10 TMT2,02457 JOD
20 TMT4,04914 JOD
50 TMT10,12285 JOD
100 TMT20,24570 JOD
250 TMT50,61425 JOD
500 TMT101,22850 JOD
1000 TMT202,45700 JOD
2000 TMT404,91400 JOD
5000 TMT1 012,28500 JOD
10000 TMT2 024,57000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Туркменский манат
1 JOD4,93932 TMT
5 JOD24,69660 TMT
10 JOD49,39320 TMT
20 JOD98,78640 TMT
50 JOD246,96600 TMT
100 JOD493,93200 TMT
250 JOD1 234,83000 TMT
500 JOD2 469,66000 TMT
1000 JOD4 939,32000 TMT
2000 JOD9 878,64000 TMT
5000 JOD24 696,60000 TMT
10000 JOD49 393,20000 TMT