20 таджикских сомони в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте TJS в TZS по реальному обменному курсу

20 tjs
5 058,04 tzs

SM1,000 TJS = tzs252,9 TZS

Среднерыночный курс в 01:02
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График изменения обменного курса TJS к TZS

1 мин. назад 0
Среднерыночный курс

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1 TJS в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий254,5810254,5810
Низкий246,8160237,1140
В среднем251,2743245,1179
Изменение2.47%6.40%
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Соотношение 1 TJS к TZS

За последние 30 дней максимальный курс TJS к TZS составил 254,5810, а минимальный — 246,8160. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 251,2743. Изменение курса TJS к TZS в процентном соотношении составило 2.47.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к TZS составил 254,5810, а минимальный — 237,1140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 245,1179. Изменение курса TJS к TZS в процентном соотношении составило 6.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8561,09291,6561,51,6580,94520,546
1 GBP1,16911,276107,1131,7531,9381,10424,011
1 USD0,9160,784183,9381,3731,5180,86518,816
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,224

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Танзанийский шиллинг
1 TJS252,90200 TZS
5 TJS1 264,51000 TZS
10 TJS2 529,02000 TZS
20 TJS5 058,04000 TZS
50 TJS12 645,10000 TZS
100 TJS25 290,20000 TZS
250 TJS63 225,50000 TZS
500 TJS126 451,00000 TZS
1000 TJS252 902,00000 TZS
2000 TJS505 804,00000 TZS
5000 TJS1 264 510,00000 TZS
10000 TJS2 529 020,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Таджикский сомони
1 TZS0,00395 TJS
5 TZS0,01977 TJS
10 TZS0,03954 TJS
20 TZS0,07908 TJS
50 TZS0,19771 TJS
100 TZS0,39541 TJS
250 TZS0,98853 TJS
500 TZS1,97706 TJS
1000 TZS3,95411 TJS
2000 TZS7,90822 TJS
5000 TZS19,77055 TJS
10000 TZS39,54110 TJS