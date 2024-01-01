5 танзанийских шиллингов в таджикские сомони

Сконвертируйте TZS в TJS по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = SM0,004003 TJS

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса TZS к TJS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 TZS в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00400,0040
Низкий0,00390,0039
В среднем0,00390,0039
Изменение2.06%1.94%
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Соотношение 1 TZS к TJS

За последние 30 дней максимальный курс TZS к TJS составил 0,0040, а минимальный — 0,0039. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0039. Изменение курса TZS к TJS в процентном соотношении составило 2.06.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к TJS составил 0,0040, а минимальный — 0,0039. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0039. Изменение курса TZS к TJS в процентном соотношении составило 1.94.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,62484,3780,933
1 SGD0,75411,0491,1430,58413,28563,6070,703
1 CAD0,7190,95311,090,55612,66860,6490,67
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61955,630,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Таджикский сомони
1 TZS0,00400 TJS
5 TZS0,02002 TJS
10 TZS0,04003 TJS
20 TZS0,08006 TJS
50 TZS0,20016 TJS
100 TZS0,40031 TJS
250 TZS1,00078 TJS
500 TZS2,00157 TJS
1000 TZS4,00314 TJS
2000 TZS8,00628 TJS
5000 TZS20,01570 TJS
10000 TZS40,03140 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Танзанийский шиллинг
1 TJS249,80400 TZS
5 TJS1 249,02000 TZS
10 TJS2 498,04000 TZS
20 TJS4 996,08000 TZS
50 TJS12 490,20000 TZS
100 TJS24 980,40000 TZS
250 TJS62 451,00000 TZS
500 TJS124 902,00000 TZS
1000 TJS249 804,00000 TZS
2000 TJS499 608,00000 TZS
5000 TJS1 249 020,00000 TZS
10000 TJS2 498 040,00000 TZS