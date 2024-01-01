5 000 таджикских сомони в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте TJS в TZS по реальному обменному курсу

5 000 tjs
1 250 695 tzs

SM1,000 TJS = tzs250,1 TZS

Среднерыночный курс в 13:19
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TJS в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий250,1390250,1390
Низкий243,4910235,9140
В среднем246,0062241,1721
Изменить2.73%6.03%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TJS к TZS

За последние 30 дней максимальный курс TJS к TZS составил 250,1390, а минимальный — 243,4910. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 246,0062. Изменение курса TJS к TZS в процентном соотношении составило 2.73.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к TZS составил 250,1390, а минимальный — 235,9140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 241,1721. Изменение курса TJS к TZS в процентном соотношении составило 6.03.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Танзанийский шиллинг
1 TJS250,13900 TZS
5 TJS1 250,69500 TZS
10 TJS2 501,39000 TZS
20 TJS5 002,78000 TZS
50 TJS12 506,95000 TZS
100 TJS25 013,90000 TZS
250 TJS62 534,75000 TZS
500 TJS125 069,50000 TZS
1000 TJS250 139,00000 TZS
2000 TJS500 278,00000 TZS
5000 TJS1 250 695,00000 TZS
10000 TJS2 501 390,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Таджикский сомони
1 TZS0,00400 TJS
5 TZS0,01999 TJS
10 TZS0,03998 TJS
20 TZS0,07996 TJS
50 TZS0,19989 TJS
100 TZS0,39978 TJS
250 TZS0,99945 TJS
500 TZS1,99889 TJS
1000 TZS3,99778 TJS
2000 TZS7,99556 TJS
5000 TZS19,98890 TJS
10000 TZS39,97780 TJS