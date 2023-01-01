Таджикские сомони в киргизские сомы

Сконвертируйте TJS в KGS по реальному обменному курсу

1000 tjs
8048.90 kgs

1.00000 TJS = 8.04890 KGS

Среднерыночный курс в 8:40 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TJS к KGS

1 мин. назад 1 TJS → 0 KGS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.073389.0241.455391.673760.958518.5165
1GBP1.1621811.24725103.4521.691271.945031.1139521.5174
1USD0.93170.801764182.94421.3561.559450.8930517.2519
1INR0.01123290.00966630.012056310.01634830.01880120.01076690.207994

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for таджикский сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane