Сербские динары в саудовские риялы

Сконвертируйте RSD в SAR по реальному обменному курсу

1 000 rsd
34,41 sar

1.00000 RSD = 0.03441 SAR

Среднерыночный курс в 5:26 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RSD к SAR

1 мин. назад 1 RSD → 0 SAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.074689.09511.456671.676310.9582518.5206
1GBP1.1621811.24895103.551.693011.948291.1136621.5255
1USD0.93060.800673182.911.355551.559940.8917517.2349
1INR0.0112240.009657130.012061310.01634970.01881490.01075560.207875

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербский динар

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Саудовский риял
1 RSD0.03441 SAR
5 RSD0.17203 SAR
10 RSD0.34407 SAR
20 RSD0.68814 SAR
50 RSD1.72035 SAR
100 RSD3.44070 SAR
250 RSD8.60175 SAR
500 RSD17.20350 SAR
1000 RSD34.40700 SAR
2000 RSD68.81400 SAR
5000 RSD172.03500 SAR
10000 RSD344.07000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Сербский динар
1 SAR29.06390 RSD
5 SAR145.31950 RSD
10 SAR290.63900 RSD
20 SAR581.27800 RSD
50 SAR1453.19500 RSD
100 SAR2906.39000 RSD
250 SAR7265.97500 RSD
500 SAR14531.95000 RSD
1000 SAR29063.90000 RSD
2000 SAR58127.80000 RSD
5000 SAR145319.50000 RSD
10000 SAR290639.00000 RSD