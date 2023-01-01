10 сербских динаров в иорданские динары

Сконвертируйте RSD в JOD по реальному обменному курсу

10 rsd
0,065 jod

1.00000 RSD = 0.00645 JOD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RSD к JOD

1 мин. назад 1 RSD → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербских динаров

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Иорданский динар
1 RSD0.00645 JOD
5 RSD0.03226 JOD
10 RSD0.06451 JOD
20 RSD0.12903 JOD
50 RSD0.32257 JOD
100 RSD0.64513 JOD
250 RSD1.61283 JOD
500 RSD3.22566 JOD
1000 RSD6.45132 JOD
2000 RSD12.90264 JOD
5000 RSD32.25660 JOD
10000 RSD64.51320 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Сербский динар
1 JOD155.00700 RSD
5 JOD775.03500 RSD
10 JOD1550.07000 RSD
20 JOD3100.14000 RSD
50 JOD7750.35000 RSD
100 JOD15500.70000 RSD
250 JOD38751.75000 RSD
500 JOD77503.50000 RSD
1000 JOD155007.00000 RSD
2000 JOD310014.00000 RSD
5000 JOD775035.00000 RSD
10000 JOD1550070.00000 RSD