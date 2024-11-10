50 польских злотых в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте PLN в AED по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = د.إ0,9101 AED

Среднерыночный курс в 20:10
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График изменения обменного курса PLN к AED

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AED
1 PLN в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,93590,9661
Низкий0,90580,9058
В среднем0,91980,9402
Изменение-2.74%-2.38%
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Соотношение 1 PLN к AED

За последние 30 дней максимальный курс PLN к AED составил 0,9359, а минимальный — 0,9058. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9198. Изменение курса PLN к AED в процентном соотношении составило -2.74.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к AED составил 0,9661, а минимальный — 0,9058. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9402. Изменение курса PLN к AED в процентном соотношении составило -2.38.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77584,3920,8761 398,1411,01523,59
1 EUR1,07110,82990,350,9381 496,8511,79325,256
1 GBP1,2911,2061108,951,1311 80514,21830,45
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5670,1310,28

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

PLN в USD

PLN в EUR

PLN в GBP

PLN в INR

PLN в CHF

PLN в KRW

PLN в NOK

PLN в CZK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Дирхам ОАЭ
1 PLN0,91014 AED
5 PLN4,55069 AED
10 PLN9,10138 AED
20 PLN18,20276 AED
50 PLN45,50690 AED
100 PLN91,01380 AED
250 PLN227,53450 AED
500 PLN455,06900 AED
1000 PLN910,13800 AED
2000 PLN1 820,27600 AED
5000 PLN4 550,69000 AED
10000 PLN9 101,38000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Польский злотый
1 AED1,09873 PLN
5 AED5,49365 PLN
10 AED10,98730 PLN
20 AED21,97460 PLN
50 AED54,93650 PLN
100 AED109,87300 PLN
250 AED274,68250 PLN
500 AED549,36500 PLN
1000 AED1 098,73000 PLN
2000 AED2 197,46000 PLN
5000 AED5 493,65000 PLN
10000 AED10 987,30000 PLN