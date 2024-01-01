2 000 дирхамов ОАЭ в польские злотые

Сконвертируйте AED в PLN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = zł1,098 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 AED в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,10401,1040
Низкий1,06851,0351
В среднем1,08641,0638
Изменение2.53%1.92%
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Соотношение 1 AED к PLN

За последние 30 дней максимальный курс AED к PLN составил 1,1040, а минимальный — 1,0685. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0864. Изменение курса AED к PLN в процентном соотношении составило 2.53.

За последние 90 дней максимальный курс AED к PLN составил 1,1040, а минимальный — 1,0351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0638. Изменение курса AED к PLN в процентном соотношении составило 1.92.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Польский злотый
1 AED1,09846 PLN
5 AED5,49230 PLN
10 AED10,98460 PLN
20 AED21,96920 PLN
50 AED54,92300 PLN
100 AED109,84600 PLN
250 AED274,61500 PLN
500 AED549,23000 PLN
1000 AED1 098,46000 PLN
2000 AED2 196,92000 PLN
5000 AED5 492,30000 PLN
10000 AED10 984,60000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Дирхам ОАЭ
1 PLN0,91036 AED
5 PLN4,55182 AED
10 PLN9,10364 AED
20 PLN18,20728 AED
50 PLN45,51820 AED
100 PLN91,03640 AED
250 PLN227,59100 AED
500 PLN455,18200 AED
1000 PLN910,36400 AED
2000 PLN1 820,72800 AED
5000 PLN4 551,82000 AED
10000 PLN9 103,64000 AED