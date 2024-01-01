10 пакистанских рупий в сальвадорские колоны

Сконвертируйте PKR в SVC по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₡0,03148 SVC

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к SVC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SVC
1 PKR в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03150,0315
Низкий0,03150,0313
В среднем0,03150,0314
Изменение0.02%0.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к SVC

За последние 30 дней максимальный курс PKR к SVC составил 0,0315, а минимальный — 0,0315. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0315. Изменение курса PKR к SVC в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к SVC составил 0,0315, а минимальный — 0,0313. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0314. Изменение курса PKR к SVC в процентном соотношении составило 0.34.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к SVC

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Сальвадорский колон
1 PKR0,03148 SVC
5 PKR0,15740 SVC
10 PKR0,31481 SVC
20 PKR0,62961 SVC
50 PKR1,57403 SVC
100 PKR3,14805 SVC
250 PKR7,87013 SVC
500 PKR15,74025 SVC
1000 PKR31,48050 SVC
2000 PKR62,96100 SVC
5000 PKR157,40250 SVC
10000 PKR314,80500 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Пакистанская рупия
1 SVC31,76570 PKR
5 SVC158,82850 PKR
10 SVC317,65700 PKR
20 SVC635,31400 PKR
50 SVC1 588,28500 PKR
100 SVC3 176,57000 PKR
250 SVC7 941,42500 PKR
500 SVC15 882,85000 PKR
1000 SVC31 765,70000 PKR
2000 SVC63 531,40000 PKR
5000 SVC158 828,50000 PKR
10000 SVC317 657,00000 PKR