5 пакистанских рупий в мавританские угии

Сконвертируйте PKR в MRU по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = UM0,1431 MRU

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 PKR в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14340,1434
Низкий0,14230,1417
В среднем0,14280,1424
Изменение0.36%0.83%
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Соотношение 1 PKR к MRU

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MRU составил 0,1434, а минимальный — 0,1423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1428. Изменение курса PKR к MRU в процентном соотношении составило 0.36.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MRU составил 0,1434, а минимальный — 0,1417. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1424. Изменение курса PKR к MRU в процентном соотношении составило 0.83.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мавританская угия
1 PKR0,14311 MRU
5 PKR0,71555 MRU
10 PKR1,43110 MRU
20 PKR2,86220 MRU
50 PKR7,15550 MRU
100 PKR14,31100 MRU
250 PKR35,77750 MRU
500 PKR71,55500 MRU
1000 PKR143,11000 MRU
2000 PKR286,22000 MRU
5000 PKR715,55000 MRU
10000 PKR1 431,10000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Пакистанская рупия
1 MRU6,98762 PKR
5 MRU34,93810 PKR
10 MRU69,87620 PKR
20 MRU139,75240 PKR
50 MRU349,38100 PKR
100 MRU698,76200 PKR
250 MRU1 746,90500 PKR
500 MRU3 493,81000 PKR
1000 MRU6 987,62000 PKR
2000 MRU13 975,24000 PKR
5000 MRU34 938,10000 PKR
10000 MRU69 876,20000 PKR