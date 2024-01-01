1 тысяча пакистанских рупий в малагасийские ариари

Сконвертируйте PKR в MGA по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Ar16,61 MGA

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MGA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MGA
1 PKR в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,613016,6130
Низкий16,368516,2234
В среднем16,519916,3858
Изменение1.49%1.17%
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Соотношение 1 PKR к MGA

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MGA составил 16,6130, а минимальный — 16,3685. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,5199. Изменение курса PKR к MGA в процентном соотношении составило 1.49.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MGA составил 16,6130, а минимальный — 16,2234. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,3858. Изменение курса PKR к MGA в процентном соотношении составило 1.17.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Малагасийский ариари
1 PKR16,61300 MGA
5 PKR83,06500 MGA
10 PKR166,13000 MGA
20 PKR332,26000 MGA
50 PKR830,65000 MGA
100 PKR1 661,30000 MGA
250 PKR4 153,25000 MGA
500 PKR8 306,50000 MGA
1000 PKR16 613,00000 MGA
2000 PKR33 226,00000 MGA
5000 PKR83 065,00000 MGA
10000 PKR166 130,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Пакистанская рупия
1 MGA0,06019 PKR
5 MGA0,30097 PKR
10 MGA0,60194 PKR
20 MGA1,20387 PKR
50 MGA3,00969 PKR
100 MGA6,01937 PKR
250 MGA15,04843 PKR
500 MGA30,09685 PKR
1000 MGA60,19370 PKR
2000 MGA120,38740 PKR
5000 MGA300,96850 PKR
10000 MGA601,93700 PKR